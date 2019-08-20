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вторник, 20 августа 2019 15:40

Салфетки на деревьях и торговля под ногами: как выглядит известный символ Крыма
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Резиденция "Ласточкино гнездо" - самый известный символ крымского Южнобережья и всего полуострова
Фото: Анатолий Крымский / Крым. реалии
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Резиденцию оккупировала выставка о литых из меди икон
Резиденция "Ласточкино гнездо" - самый известный символ крымского Южнобережья и всего полуострова

Самый известный символ Крыма дворец-замок "Ласточкино гнездо" оккупанты закрывают на так называемую реконструкцию.

В последние годы дворец функционирует как памятник истории и архитектуры, пишет Крым. Реалии.

Дворец построили в 1912 году на прибрежной отвесной скале Аврора. Замок в готическом стиле возвели для немецкого барона фон Штейнгеля, который владел нефтепромыслами в Баку.

После революции 1917 года цого забросили. До Второй мировой войны в нем располагался читальный зал местного Дома отдыха "Жемчужина", пока его не закрыли из-за аварийного состояния.

В 1970 году полностью завершили капитальный ремонт дворца, для надежности под его фундамент положили железобетонную плиту. Именно с тех пор "Ласточкино гнездо", по сути, превратилось в одну из самых посещаемых достопримечательностей Ялты.

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После реконструкции 2002 года "Гнездо" снова открыли для посещения. В нем некоторое время размещался ресторан итальянской кухни, а у входа работал рынок сувениров.

В Севасполе на аннекстоирована полуострове во время незаконных археологических раскопок нашли помещение древнего храма.

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