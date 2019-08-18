В Севастополе нашли древний храм

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1044
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 270
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1485
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1881
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1845
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1278
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6579
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1674
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
20
10
13
4
3
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Ленин &quot;в золоте&quot; и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Жизнь &quot;в скрепах&quot;: показали лето на озере Донузлав
Жизнь "в скрепах": показали лето на озере Донузлав
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
В Украину вернулся самый младший &quot;моряк&quot; из захваченного россиянами буксира
В Украину вернулся самый младший "моряк" из захваченного россиянами буксира
Видео
Все видео
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4338
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1485
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1881
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6579
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4727
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
Просмотров: 90
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
воскресенье, 18 августа 2019 15:48

В Севастополе нашли древний храм

  Комментировать
В Севастополе нашли древний храм
В Херсонесе нашли помещение древнего храма. Фото: ATR

В Севастополе на аннексированом полуострове во время незаконных археологических раскопок нашли помещение древнего храма.

Как отмечается, здание существовало с IV века до н.э. до IV века н.э. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"В ходе работ нами обнаружено одно из помещений, которое когда-то, вероятно, принадлежало храму. Храм примыкал к улице, к северу от него находилась площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью - подсобные помещения данного сооружения", - рассказал заведующий отделом Городище и некрополь Станислав Рыжов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скифские наконечники и золотые украшения - нашли доказательства завоевания Иерусалима

Помещение храма можно смотреть посетителям.

Раскопки на территории оккупированного Севастополя проводят московские и уральские археологи.

В Мехико археологи обнаружили развалины дома, построенного в первые годы после завоевания испанцами ацтекского города-государства Теночтитлана. Дом стоял на месте здания 1870-х годов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Севастополе нашли древний храм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Крики людей и животных охватили Хортицу

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 87198
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 17982
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 17217
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 9 Просмотров: 14069
Кошачья грация: как волшебные пушистики воруют человеческие сердца
Кошачья грация: как волшебные пушистики воруют человеческие сердца
25
 Просмотров: 12816
Крым
В Крыму жалуются на плохое состояние экологии
В Крыму жалуются на плохое состояние экологии Просмотров: 270
Оккупанты в Крыму случайно запустили ракету
Оккупанты в Крыму случайно запустили ракету Просмотров: 1332
Заказывал убийства - контрразведка рассказала о преступлениях руководителя ФСБ в оккупированном Крыму
Заказывал убийства - контрразведка рассказала о преступлениях руководителя ФСБ в оккупированном Крыму Просмотров: 792
Политзаключенного Балуха перевезли в Москву
Политзаключенного Балуха перевезли в Москву Просмотров: 126
Не будем терять достоинство - крымские оккупанты передумали просить у Украины воду
Не будем терять достоинство - крымские оккупанты передумали просить у Украины воду Просмотров: 2664
Больше всего комментируют
9
После выборов в патриотов опустились руки
5
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
4
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
1
Сможет ли Кремль применить ядерное оружие против Украины
Голосов: 5431
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua