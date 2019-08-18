В Севастополе нашли древний храм

В Херсонесе нашли помещение древнего храма. Фото: ATR

В Севастополе на аннексированом полуострове во время незаконных археологических раскопок нашли помещение древнего храма.

Как отмечается, здание существовало с IV века до н.э. до IV века н.э. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"В ходе работ нами обнаружено одно из помещений, которое когда-то, вероятно, принадлежало храму. Храм примыкал к улице, к северу от него находилась площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью - подсобные помещения данного сооружения", - рассказал заведующий отделом Городище и некрополь Станислав Рыжов.

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Помещение храма можно смотреть посетителям.

Раскопки на территории оккупированного Севастополя проводят московские и уральские археологи.

В Мехико археологи обнаружили развалины дома, построенного в первые годы после завоевания испанцами ацтекского города-государства Теночтитлана. Дом стоял на месте здания 1870-х годов.