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понедельник, 04 марта 2019 08:19

"Сажать надо, а не медали к 5-летию Крымской весны раздавать" - в Феодосии обизлилися на оккупационную "власть"
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Фото: Александр Горный

Оккупированную россиянами крымскую Феодосию завалило мусором с полигона, который находится неподалеку.

Об этом сообщил сторонник России, блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

"Огромный мусорный полигон в Феодосии - это проблема, и очень большая, и с каждым днем ситуация становится просто катастрофическая. Мало того, что он горит и при определенном ветре в городе дышать нельзя, так то, что происходит там в последнее время, это за гранью разумного. Мусор летит оттуда во все стороны, а сейчас - на город. Все в округе в целлофане и мусоре", — сообщил Горный.

Виновными в сложившейся ситуации он назвал местных "чиновников".

"Проталкиваемый опять цементный и зерновой терминал, свалки, легализация незаконных строек, застройка парков, полная задница в городах с дорогами и многое другое - это итог вашей пятилетней работы. Вас сажать надо, а не медали к пятилетию Крымской весны раздавать", - озлобился блогер.

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20 февраля 2014 года на полуострове Крым появились военные грузовики без номеров и неизвестные люди в военной форме без знаков различия. Вместе с этим на полуострове начали активно финансировать незаконные вооруженные формирования называющих себя самообороной Крыму.

С этого момента началась аннексия полуострова - НВФ и зеленые человечки блокировали стратегически важные объекты и украинские военные части.

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Дата
04
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