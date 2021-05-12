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среда, 12 мая 2021 11:38

"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой

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Автор: Тарас Подолян
  В Крыму люди не могут публично говорить, о чем на самом деле думают - Светлана Тараторина
В Крыму люди не могут публично говорить, о чем на самом деле думают - Светлана Тараторина

Молодое поколение, которое выросло в Крыму уже в независимой Украине, сейчас молчит и пытается выжить на полуострове. Но это не значит, что они лояльны к России и поддерживают ее политику. В Крыму царит страх. Люди не могут публично говорить, что на самом деле думают.

Так считает писательница Светлана Тараторина. Она родилась и выросла в Крыму. Крайний раз на малой родине была в августе 2014 года.

"Когда я приезжала домой студенткой, запомнила первое ощущение въезда в Крым: когда поезд проезжал перешеек в районе Красноперекопска, с обеих окон было видно море. Чувствовался его соленый запах.

Крайний раз я была в Крыму в августе 2014-го. Приехала одним из последних поездов. Пришлось поехать зная, что не скоро увижу бабушку. Три дня была там. Буквально до часа помню ужасные воспоминания тех дней. На вокзале в Джанкое увидела триколор и поняла, что он не крымский, а российский. Затем в вагон заходят пограничники - рябые рязанские парные. Когда они мне поставили в паспорт штамп с надписью "Джанкой, Российская Федерация", я не могла выйти из вагона несколько минут, пока не переварила этот факт. Это было изменение реальности.

Когда мы с мамой ехали в Раздольное, таксист рассказывал нам про "укров". Мы сошли на полпути, чтобы это не слушать. Довез нас другой таксист, молодой крымский татарин. У него в машине был крымскотатарский флаг. Говорил: "Не буду снимать его до последнего ", - поделилась Светлана Тараторина.

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"Сейчас я не езжу в Крым именно по вопросам безопасности из-за политическуойдеятельности мужа, которого россияне после 2014 года внесли в свои черные списки. Крым - то, к чему возвращаюсь все время мыслями, но понимаю, что это недостижимо. И надо приложить много усилий , что вернуться домой", - добавила она.

Комитет министров Совета Европы принял решение относительно ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

В документе осуждается оккупация полуострова и существенное нарушение государством-оккупантом прав человека. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Автор: Валерия Радзиевская
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