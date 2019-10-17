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четверг, 17 октября 2019 14:02

Россияне вновь начали задерживать украинские суда

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Россияне увеличили время задержки судов в Азовском море.

Продолжительность содержания кораблей, что пустыми идут в украинские порты выросла в 2,4 раза, а тех, что выходят оттуда с товаром - в 3,2 раза, пишет редактор "BkackSeaNews" Андрей Клименко.

"Значительное уменьшение времени задержки, что произошло в декабре 2018 - январе 2019, было следствием реальной угрозы введения" азовского пакета санкций" для портов РФ в Азовском и Черном морях", - пишет он.

Угроза нового пакета санкций содержались в многочисленных обращениях к российскому руководству со стороны представителей США и ЕС. За этот период продолжительность искусственной задержки кораблей уменьшилось.

Но самого пакета санкций не приняли, кроме персональных.

"Похоже, что в августе-сентябре 2019 действие угрозы "азовского пакета санкций" закончилась", - пишет Клименко.

Начиная с августа время задержки выросло с 19,8 до 39,1 часов на входе и с 27,7 до 65,8 на выходе.

Автор: blackseanews
  Динамика средней задержки на 1 судно на входе в Азовское море с мая 2018 года по октябрь 2019-го
Динамика средней задержки на 1 судно на входе в Азовское море с мая 2018 года по октябрь 2019-го

Также стало известно, что в августе-сентябре 2019-го года россияне придумали новые схемы прохода "украинских" судов. Береговая охрана ФСБ РФ раз в несколько дней формирует караваны из кораблей, направляющихся в порты "Бердянск" и "Мариуполь".

Автор: blackseanews
  Динамика средней задержки на 1 судно на выходе до Азовского моря с мая 2018 года по октябрь 2019-го
Динамика средней задержки на 1 судно на выходе до Азовского моря с мая 2018 года по октябрь 2019-го

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В сентябре, в течение 5 дней в Азовском море были штормы. Из-за этого движение проливом закрыли, но это не повлияло на показатели задержки.

"Мы понимали, что шторм будет использоваться российской стороной для оправданий вроде того, что рост времени ожидания "Мариупольскими" и "Бердянскими" судами зависело только от штормовой погоды. Поэтому использовали специальную технологию по отделению фактора штормов. Она включает изучение различных источников от штормовых предупреждений, до реального состояния погоды и времени прихода/ухода по каждому из сотен судов, прошедших через Керченский пролив в сентябре 2019. Чтобы исключить возникновение возможных упреков в необъективности, мы, наконец, совсем исключили из расчетов 35 судов, прибывших в Керченский пролив во время этих штормовых дней (8-12 сентября. А также 22 и 25 сентября 2019 года). Что из этого получилось - показано на диаграммах отдельным столбиком по сентябрь 2019", - пишет Андрей Клименко.

Автор: blackseanews
  Пример искусственного удерживания судов русскими под прикрытием штормов
Пример искусственного удерживания судов русскими под прикрытием штормов

После исключения фактора шторма расчетное время задержки составило 43,7 часов на входе в Азовское море и 78,5 часов в выходе из него.

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Автор: blackseanews
  Пример искусственного удерживания судов русскими
Пример искусственного удерживания судов русскими

Одним из элементов искусственного удерживания является предоставление приоритета в проходе пролива кораблям, направляющимся в Россию.

Санкции введут, если мы откажемся от своих колониальных и коррупционных соглашений с Россией по Азовскому морю. Но мы же хотим и на кораблике покататься и рыбку съесть. Разворовывать с ними квоты на рыбу и одновременно, чтобы РФ судили в международных судах.

Или Россия враг и на Азове действует международное право. Или друг и в Киеве мы с ними подписываем соглашения о совместном вылове рыбы. У наших западных партнеров, в отличие от нас, такой шизофрении нет, - говорит Борис Бабин в интервью Gazeta.ua

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