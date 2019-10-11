"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"

- Крым сегодня является не просто территорией, где мы не осуществляем контроль. Он остается для украинской власти и всего мира этакой terra incognita (с латыни - "неизвестная земля". - Gazeta.ua), - говорит Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.

Автор: Сергей Старостенко Борис Бабин родился 3 марта 1981 в Евпатории. В 2002 году с отличием окончил Одесский институт внутренних дел по квалификации юриста по специальности "правоохранительная деятельность". С 2005 до 2015 года делал преподавательскую и научную карьеру. В 2013 году получил ученое звание профессора по кафедрой административного и уголовного права. С 2006 года - эксперт общественных организаций "Фонд исследования и поддержки коренных народов Крыма", "Фонд региональных инициатив", "Крымскотатарский ресурсный центр" по вопросам коренных народов и прав человека многократно участвовал в конференциях и совещаниях ОБСЕ и ООН в Бухаресте, Вене, Варшаве и Женеве. С 2015 года имеет 5-й ранг государственной службы. Является автором и соавтором ряда докладов в международные организации по правам человека, коренных народов и устойчивого развития, прав моряков. Написал более 300 научных публикаций, 3 индивидуальных и 15 коллективных монографий, более 20 учебников и учебных пособий, имеет более 30-ти научных публикаций в иностранных изданиях и более 50 научно-просветительских и политико-правовых публикаций в различных СМИ. Политические взгляды либеральные. "С 2014 года моя основная хобби - это деоккупация Крыма", - говорит Борис Бабин. Есть в "черных списках" Кремля и считает это успехом. После оккупации Крыма переехал в Одессу. Женат, есть сын.

Как мы можем с этим работать?

За пять лет мы привыкли к тому, что в Крыму преследуют крымскотатарский народ, совершают репрессии и проводят постоянные военные учения. Другое дело мы ведем информационную войну в лучших традициях "Совинформбюро" от 1943 года. У нас есть определенные клише, которые мы транслируем для наших внешних партнеров и в Украине для населения. Я не говорю, что это ложь - нет, это правдивые вещи, которые мы доносим до всех. Но этого недостаточно и такой формат совершенно не способствует заинтересованности со стороны общества и международного сообщества. В свое время у нас сформировали министерство информационной политики. Надеялись, что это станет мощным орудием противодействия агрессору. Но почему-то забыли тот факт, что наше законодательство запрещает цензуру и закладывает информационное разнообразие. Украинское информационное пространство перенасыщено российскими медиа. Наша информационная реальность не суверенна. Большинство новостей "копипастят" оттуда. До сих пор не заблокировано российское аналоговое вещание, что идет с оккупированных Крыма и Донбасса. Половина Херсонщины смотрит российские каналы. Учитывая эти факты раздавать флаера на пропускных пунктах - это цинично. Информационная политика Украины по вопросам оккупированных территории основывается на переоценке собственной значимости. Она абсолютно утопическая в условиях, когда мы не можем навести порядок даже на подконтрольных территориях.

Но есть какие-то более четкие направления для развития, что нам делать?

И Крым и Донбасс может вернуть только государство, которое имеет мощные Вооруженные силы, способную экономику и эффективный управленческий аппарат. Мы не имеем. Поэтому и возлагаем большие надежды на дипломатию, международные правовые процессы, информационную политику. Это также очень важные вещи, но они вторичного характера.

В течение пяти лет международное сообщество поддерживало нас, накладывало санкции на РФ. Изменилась ли ситуация сейчас?

Некоторые государства поддерживают нас потому, что мы более демократичны, чем РФ. Есть страны для которых принципиально соблюдение международного права и поэтому они осуждают Россию. Дипломат одной из стран мира мне сказал: "У нас нет сантиментов ни к вашему правительству, ни к обществу, но мы будем вас поддерживать, потому что поддерживаем мировой правопорядок и поэтому мы за вас". Это было сказано цинично, но откровенно, а я таким вещам доверяю. На международной арене мы можем требовать у общества только непризнания попытки аннексии Крыма, а в отношении всего остального - только просить, предлагать. Но для этого мы должны быть интересными для них. Ибо мир очень циничен и просто так нам никто ничего не сделает.

Автор: Сергей Старостенко "У нас не синхронизированы списки санкций с международными партнерами. Простой пример: в порт Украины заходит судно, которое есть в санкционном список США за Сирию. А мы ничего не делаем, потому что это не наши санкции. Как после этого Америка будет относиться к выполнению санкций по Крыму, если мы не выполняем их", - говорит Борис Бабин

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Какой резонанс будет, если дадут воду?

Вода является главным рычагом влияния. Я не ожидаю революции, но все, кто борется за Крым поймут, что Украина отказалась от него. Экономика полуострова обречена на дальнейшую стагнацию. Россия никак не обеспечит Крым водой. А ее отсутствие уничтожит все - животноводство, сельское хозяйство и затронет некоторые населенные пункты. Было в Крыму интересное лоббирование - опреснение морской воды. РФ хотела предоставить на это несколько миллиардов долларов. И конечно местные князьки и беи рассчитывали на этот проект, потому что могли получить огромные откаты. Однако в Кремле подсчитали расходы, поняли, что это очень большая сумма и решили все-таки договариваться с Украиной. Мы торгуем с Крымом, или опосредованно, или через серые схемы по отдельным направлениям. Это и поставки сырья для "Титана", и определенная продукция широкого потребления, которая завозится из РФ. Критично то, что у нас благодаря закону о свободной экономической зоне может легально действовать украинский бизнес. Примером является рыбный консервный завод в Керчи, который принадлежит одному из проукраинских депутатов. Всем очень удобно - депутат имеет доход, а российские спецслужбы влияние на него. Поэтому он будет делать все, чтобы его бизнес не трогали. Единственный путь этом помешать - или лицензировать, или запретить эту деятельность. И Крым и Донбасс может вернуть только государство, которое имеет мощные Вооруженные силы, способную экономику и эффективный управленческий аппарат. Касательно санкций - они импотентные. У нас есть списки на 800 позиций. Но есть вопрос - что делать, если предприятие из этого списка спокойно действует в Киеве? Кто уполномочен это выявлять и что с этим делать? Потому что закон о санкциях не предусматривает механизма реализации. И более того, если к этому объекту могут быть приняты меры, то к контрагентам - нет. У нас есть отдельные министерства, которые много рассказывали о своем вкладе в деоккупацию, а потом были ликвидированы. Они поставили это просто на бизнес. Действовала схема следующим образом: санкционный список направляется другу в Москву, он указывает, что надо оттуда убрать и все. Таким образом обогатилось очень много людей. У нас не синхронизированы списки санкций с международными партнерами. Простой пример: в порт Украины заходит судно, которое есть в санкционном список США за Сирию. А мы ничего не делаем, потому что это не наши санкции. Как после этого Америка будет относиться к выполнению санкций по Крыму, если мы не выполняем их? У нас основные нарушители в делах хищения исторического наследия, или нелегальных авиаперевозок отсутствуют в санкционных списках. Российский Эрмитаж, где выставили все украденные в Крыму экспонаты, не в списках и может выставляться за рубежом.

А что за ситуация с восстановлением энергоснабжения из России?

Здесь вопросы несостоятельности нашего управленческого аппарата. У нас после оккупации оказался экономический остров - это северная Луганщина, которая полностью отрезана от сообщения с Украиной. У нас было пять лет построить 100 км линии электропередач. Но мы ее не поставили. Полтора года согласовывали вырубку леса под линию. 7-8 месяцев какой-то лесник не подписывал билет. На минуту это стратегический вопрос, в заложниках находится полумиллионное население, которое может в любой момент остаться без электроэнергии. Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост и дорогу в четыре полосы. И две электростанции, на украденном у нас газе обеспечивают полуостров. мы ведем информационную войну в лучших традициях "Совинформбюро" от 1943 года Объекты "Черноморнефтегаза" захвачены на шельфе и находятся в 70 километрах от Одессы. Ни одна страна, которая себя уважает, никогда бы этого не допустила. Но вместо этого наши Военно-морские силы поют гимн на плацу в форме кораблика. Пишут президентам, чтобы им дали жилье, потому что, когда "героически" эвакуировали свое имущество из Севастополя у них беда вышла - квартиры остались. Ну конечно, в таких условиях РФ в 70 километрах от Одессы сегодня, а завтра уже в семи. И что? Будем громче петь гимн. Даже пример Керченского инцидента - у нас захватили 3 корабля. Я не стану обсуждать тактично- стратегические цели этой операции. У меня другое: ситуация, когда враг захватывает имущество флота силой оружия. Я не военный, а юрист для меня — это статья - сдача врагу орудия ведения войны без боя - 10 лет. После этого возникает вопрос - когда россияне войдут в Одессу - они будут стрелять, будут петь гимн? Это не Арктика, а Черное море, вы не могли затопить корабли? Россияне бы вас все равно спасли, вы не могли уничтожить тайную документацию, вывести из строя оборудование? А мы делаем из них героев. Теперь каждый военный знает, что для того, чтобы получить от президента квартиру необходимо сдать врагу корабль.

Автор: Сергей Старостенко "У нас после оккупации оказался экономический остров - это северная Луганщина, которая полностью отрезана от сообщения с Украиной. У нас было пять лет построить 100 км линии электропередач. Но мы ее не поставили. Полтора года согласовывали вырубку леса под линию. 7-8 месяцев какой-то лесник не подписывал билет. На минуту это стратегический вопрос, в заложниках находится полумиллионное население, которое может в любой момент остаться без электроэнергии", - говорит Борис Бабин

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А если там не было документации?

Русские захватили все - это официальные отчеты, судебные журналы, документы "эсбеушников". Они сами об этом говорят, это есть в материалах уголовного дела. 2008 год, русская армада захватывает Грузию, Черноморский флот РФ выходит из Севастополя. Мы даем ему выйти, делаем месседжи, поем гимн. Россияне идут уничтожать Грузию. Что делают грузины? 3-4 несчастных военных катера выходят в море и дают бой, и все погибают. Но при этом россияне знают, что флот Грузии будут защищаться до последнего. Вот вам две страны Черного моря и два разных отношения к русским.

У них возможно была другая задача?

А это не важно, это военные. На них напали. Мы теперь знаем, как делают военные, на которых напали - героически сидят во вражеских тюрьмах. Мне, как налогоплательщику, такие военные не очень нравятся. Я хочу, чтобы моя армия меня защищала. Если они не хотели стрелять, у нас есть торговый флот, там хорошие зарплаты и много портовой романтики.

Возможно они выполняли приказ?

В этом разберется следствие, если был преступный приказ не стрелять. Но о захвате в этой миссии ничего не идет. Если вы отправляете собственные корабли, половину имеющегося состава, для того, чтобы их захватили русские - то к ребятам вопросов нет, а вопрос к тому, кто подписал преступный приказ. Так как план действий на попытку захвата не предусмотрели и не прописали.

Есть версия, что РФ попали в ловушку с нарушением международного морского права?

Они попали в ловушку прошлый раз, когда разрешили пройти "Донбассу" и "Корцу" (военные корабли которые успешно прошли Керченский пролив в сентябре 2018-го. - Gazeta.ua). Мы выиграем этот процесс в Гамбурге, получим большую компенсацию. Но суть в том, что это никак не повлияет на ситуацию Крыму или Азовском море. Мы просто потратили три судна. Это не выигрыш украинской дипломатии и флота. Это на самом деле очень позорная страница нашей истории. Если они получают приказ не стрелять, то кто его дал?

А если бы не было обмена пленных моряков, РФ запретили бы заходить во все порты?

Никто ничего не запрещает - это пропаганда. Никаких морских санкций против РФ нет. И даже, если-бы их не отпустили тоже. Россия все равно не выполнила решения, потому что не отдала катера. Согласно нормам международного морского права, экипаж — это приложение к судну. Таким образом санкций не будет, потому что все международные дипломаты, когда говоришь им слово "Азов" разводят руками. провозглашение Украиной международных вод Азова дает возможность международным военным судам заходить в порты Мариуполь и Бердянск. Санкции введут, если мы откажемся от своих колониальных и коррупционных соглашений с Россией по Азовскому морю. Но мы же хотим и на кораблике покататься и рыбку съесть. Разворовывать с ними квоты на рыбу и одновременно, чтобы РФ судили в международных судах. Или Россия враг и на Азове действует международное право. Или друг и в Киеве мы с ними подписываем соглашения о совместном вылове рыбы. У наших западных партнеров, в отличие от нас, такой шизофрении нет.

Автор: Сергей Старостенко "2008 год, русская армада захватывает Грузию, Черноморский флот РФ выходит из Севастополя. Мы даем ему выйти, делаем месседжи, поем гимн. Россияне идут уничтожать Грузию. Что делают грузины? 3-4 несчастных военных катера выходят в море и дают бой, и все погибают. Но при этом россияне знают, что флот Грузии будут защищаться до последнего. Вот вам две страны Черного моря и два разных отношения к русским", - говорит Борис Бабин

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Как мы в одностороннем порядке разорвем договор об Азовском море с РФ?

Очень просто. Надо встать в ООН и сказать: "Азовское море является территориальным морем и экономической зоной согласно конвенции ООН по морскому праву". Все механизмы существуют и заработают сами. Более того, как мне сказали экологи, та рыба, что живет в Азовском море не подлежит квотированию. Ее и без квот можно ловить. Кто-то в Киеве на этом неплохо зарабатывает. Чиновники об этом меня спрашивают, и я им отвечаю: а есть ли у нас такие квоты на территории Черного моря - нет. Какая разница между морями? Есть международное право и в нем люди умнее министерства иностранных дел и государственного рыбного агентства все уже прописали: и об исключительной экономической зоне и о территориальных водах.

Если говорить за международное морское право две трети Азовского моря отойдет Украине?

Благодаря договору между странами от 2003 года Азовского моря – наша государственная граница с РФ там отсутствует. Согласно договору о совместном использовании у нас его нет. В таком случае де-факто нашей границей является пляж. Наши военные пятый год там воют волком, потому что россияне в условиях войны ставят свое судно в пяти километрах от берега. И там себе стоят и мониторят ситуацию. В один прекрасный день они могут захватить с моря прибрежные территории. И они аплодируют нашим коррумпированным чиновникам, потому что в отличие от нас, Россия не все меряет портфелями, у них есть и амбиции.

Что будет делать РФ после расторжения?

Есть конвенция по морскому праву. Азовское море является морем? Там есть порты открытые для международного судоходства? Если Украина говорит, что это международные воды, то Россия физически ничего сделать с этим не может. И именно поэтому они бесятся от этих идей, и вся их агентура рассказывает в Киеве, что этого нельзя ни в коем случае вводить. Потому среди прочего провозглашение Украиной международных вод Азова дает возможность международным военным судам заходить в порты Мариуполь и Бердянск. Новый статус Азова уничтожает конвенцию Монте (принята в 1936 году конвенция запрещающая странам не черноморского бассейна надолго отправлять военные корабли в Черное море. - Gazeta.ua). Она ограничивает присутствие НАТО в Черном море. Черное море - единственный водоем в мире, где РФ не защищается, как в Антарктике или Балтике, а нападает. Но наши сугубо юридические шаги склонят эти весы в нашу сторону. Поэтому вся российская агентура костьми ляжет, но не допустит этого.