Россияне унижают крымских татар

Пленников - мусульман унижают и пытают росийяны. Фото: Главком

В течение года российские оккупанты продолжили практику преследования крымских татар.

Всем без исключения инкриминируют причастность к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", пишет в своем отчете Human Rights Watch.

"В течение года российские власти в оккупированном Крыму продолжала издеваться над крымских татар, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Только в марте российскими властями был арестован 24 крымских татар, большинство из которых принимали активное участие в деятельности объединения "Крымская солидарность" - организации, оказывающей правовую и социальную поддержку семьям арестованных и заключенных по политически мотивированными делами. Всех арестованных обвинили в причастности к панисламской движения "Хизб ут-Тахрир", - говорится в докладе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Севастополю оставят особый статус

В июне 2019-го года арестовали 8 человек.

Арестованных пытают психически и физически: унижают, пытаются кормить продуктами, которые запрещены их религией, не предоставляют медицинской помощи.

В фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова, которого удерживают в СИЗО российского города Шахты, ухудшилось состояние здоровья.