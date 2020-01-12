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Крымский политзаключенный нуждается в медицинской помощи в российском СИЗО

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Крымский политзаключенный нуждается в медицинской помощи в российском СИЗО
В Арсена Джеппарова ухудшилось состояние здоровья. Фото: Facebook

В фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова, которого удерживают в СИЗО российского города Шахты, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов в Facebook.

"У Арсена за ушами появились два типа фурункулов, из-за которых у него появились сильные боли. Наряду с этим, у Арсена уже были проблемы с постоянно высоким давлением, постоянными головными болями и жировиками, появившиеся на лице", - отметил он.

При этом администрация СИЗО не реагирует на ухудшение здоровья заключенного, а также на письменные и устные заявления о предоставлении медицинской помощи.

"Хочу напомнить, что у бывшего военнопленного ВМС Украины Юрия Будзыло такие фурункулы очень часто появлялись на шее, их постоянно приходилось удалять. Однако в СИЗО Лефортово медики оказывали медицинскую помощь Будзыло... Но почему-то в случае с Арсеном Джеппаровым помощь ему не предоставляется и СИЗО не действует, совершая преступление по отношению к человеку, в данном случае гражданину Украины ", - рассказал Азаматов.

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Адвокат добавил, что в ближайшее время Арсена Джеппарова должен посетить Генеральный консул Украины в Ростовской области Тарас Малышевский.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

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