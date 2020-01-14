Севастополю оставят особый статус

В законе о децентрализации город Севастополь числится как отдельная административно - территориальная единица

В законе о децентрализации город Севастополь, который находится в Крыму, числится как отдельная административно - территориальная единица. И этот статус городу оставят до деоккупации полуострову. Об этом написал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич на своей странице в Facebook.

"Забытый " Севастополь" оказался не таким уж и забытым. В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины. Соответствующая правка была внесена по обращению Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым, которое было направлено Комиссии по вопросам правовой реформы от главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года", - пишет Кориневич.

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Экспперт считает, что ни один город Украины не должен иметь специального статуса, но пока Севастополь временно оккупирован, он будет иметь этот статус.

"Севастополь являются временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменена, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить н. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", - добавил Кориневич.

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