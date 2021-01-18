Россиянам запретят жить в Крыму

После 2014 года россияне незаконно поехали колонизовуваты украинский полуостров. Фото: Соцсети

После деоккупации Крыма Украина может оставить русским купленную ими недвижимость.

Но при этом должна запретить колонизаторам дальше проживать на полуострове, говорит Gazeta.ua Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.

Главным вызовом Украины после освобождения территории Крыма является правовое урегулирование права на получение украинского гражданства.

"Русские не просто приезжают, а женятся в том числе на гражданах Украины, от них рожают детей. Это огромный вызов, потому что такие дети имеют право претендовать на украинское гражданство по праву крови", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия потеряла все возможности легитимизировать захват Крыма

Украина должна сделать невозможным получение гражданства и права их проживания россиянам из-за незаконности их проживания в Крыму во времена оккупации.

Полное интервью читайте здесь: После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист

Высказывания президента РФ Владимира Путина, в которых он подтвердил факты захвата полуострова российскими военными, сыграли роль в первом решении Европейского суда по правам человека по делу "Украина против России" по Крыму.