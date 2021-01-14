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четверг, 14 января 2021 19:58

Признания Путина способствовали принятию ЕСПЧ решения относительно Крыма

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Признания Путина способствовали принятию ЕСПЧ решения относительно Крыма
ЕСПЧ в своем решении учел признание Путина о процессе оккупации Крыма. Фото: Reuters

Высказывания президента РФ Владимира Путина, в которых он подтвердил факты захвата полуострова российскими военными, сыграли роль в первом решении Европейского суда по правам человека по делу "Украина против России" по Крыму.

Об этом говорится в решении суда.

"Суд обратил особое внимание на два не отвергнутые заявления президента Путина. Первое он сделал на заседании руководителей силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, сказав, что он принял решение "начать работу над возвращением Крыма в РФ". Также в телеинтервью 17 апреля 2014, он прямо признал, что Россия "разоружила воинские формирования украинской армии и правоохранительных органов" и что "российские военнослужащие поддерживали крымские силы самообороны", - говорится в решении.

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"За спинами крымских отрядов самообороны стояли наши военные. Они действовали очень вежливо, но решительно и профессионально. Не было другого способа помочь народу Крыма выразить свою волю свободно", - заявил Путин в комментарии СМИ от 25 сентября 2017 года.

Данные факты были приведены в документах, предоставленных Суду украинской стороной.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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