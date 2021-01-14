Признания Путина способствовали принятию ЕСПЧ решения относительно Крыма

Высказывания президента РФ Владимира Путина, в которых он подтвердил факты захвата полуострова российскими военными, сыграли роль в первом решении Европейского суда по правам человека по делу "Украина против России" по Крыму.
Об этом говорится в решении суда.
"Суд обратил особое внимание на два не отвергнутые заявления президента Путина. Первое он сделал на заседании руководителей силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, сказав, что он принял решение "начать работу над возвращением Крыма в РФ". Также в телеинтервью 17 апреля 2014, он прямо признал, что Россия "разоружила воинские формирования украинской армии и правоохранительных органов" и что "российские военнослужащие поддерживали крымские силы самообороны", - говорится в решении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
"За спинами крымских отрядов самообороны стояли наши военные. Они действовали очень вежливо, но решительно и профессионально. Не было другого способа помочь народу Крыма выразить свою волю свободно", - заявил Путин в комментарии СМИ от 25 сентября 2017 года.
Данные факты были приведены в документах, предоставленных Суду украинской стороной.
7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
Комментарии