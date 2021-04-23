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пятница, 23 апреля 2021 10:06

Россия заявила о возвращении войск из учений в Крыму

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Россия заявила о возвращении войск из учений в Крыму
Минобороны РФ сообщило, что возвращает войска из крымских учений на базы. Фото: pravda.com.ua

Российские военные, принимавшие участие в учениях в Крыму, возвращаются на базы.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Интерфакс-Украина.

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

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Сообщается, что военные подразделения и объединения выполняют марши к железнодорожным станциям и аэродромам. Загружаются на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

22 апреля, Россия начала основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на территории оккупированного Крыма в рамках "внезапной проверки боеготовности". В район проведения учений перебросили войска и направили корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии.

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