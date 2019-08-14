Россия разместила дроны-шпионы в Крыму

Автор: Антон Новодережкин Россия разместила дроны "Форпост" на территории Крыма

Дроны предназначены для разведки и смогут взять под наблюдение значительную часть акватории Черного моря.

Минобороны России разместило на Черноморском флоте в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Форпост", передают "Известия".

Их направили в 318-й смешанного авиационного полка, который базируется под Севастополем. Благодаря им можно легко обнаружить большие цели, например, надводные корабли противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перу покупает украинские самолеты Ан-178

Беспилотник весит более 450 кг и может подниматься на высоту около 5 тыс. м. Также он имеет возможность работать в любое время суток и при любых погодных условиях.

"Форпост" имеет большой запас топлива и может действовать в радиусе до 250 км от расположения оператора. Кроме этого, может развивать скорость более 200 км/ч. и находиться в воздухе до 17 ч.

Во время недавних флотских учений применения "Форпоста" признали успешным. В будущем ЧФ получит на вооружение модернизированную версию дрона.

БПЛА "Форпост" создали на основе ранее закупленных израильских беспилотников Searcher Mk II. Сейчас "Форпост" активно применяется в Сирии для поиска и идентификации целей.