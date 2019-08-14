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среда, 14 августа 2019 16:45

Россия разместила дроны-шпионы в Крыму

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Автор: Антон Новодережкин
  Россия разместила дроны "Форпост" на территории Крыма
Россия разместила дроны "Форпост" на территории Крыма

Дроны предназначены для разведки и смогут взять под наблюдение значительную часть акватории Черного моря.

Минобороны России разместило на Черноморском флоте в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Форпост", передают "Известия".

Их направили в 318-й смешанного авиационного полка, который базируется под Севастополем. Благодаря им можно легко обнаружить большие цели, например, надводные корабли противника.

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Беспилотник весит более 450 кг и может подниматься на высоту около 5 тыс. м. Также он имеет возможность работать в любое время суток и при любых погодных условиях.

"Форпост" имеет большой запас топлива и может действовать в радиусе до 250 км от расположения оператора. Кроме этого, может развивать скорость более 200 км/ч. и находиться в воздухе до 17 ч.

Во время недавних флотских учений применения "Форпоста" признали успешным. В будущем ЧФ получит на вооружение модернизированную версию дрона.

БПЛА "Форпост" создали на основе ранее закупленных израильских беспилотников Searcher Mk II. Сейчас "Форпост" активно применяется в Сирии для поиска и идентификации целей.

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14
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