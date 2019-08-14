Польша может модернизировать свои боевые самолеты в Украине

Польские МиГ-29 могут модернизироваться в Украине / фото: Wojtek Mazurkiewicz

Министерство национальной обороны Польши изучает возможность совместной с Украиной модернизации парка самолетов МиГ-29.

Польша может присоединиться к модернизации, будет происходить на Львовском авиационном ремонтном заводе, пишет информационное агентство "Оборонно-промышленный курьер".

По предварительным оценкам, стоимость модернизации одной воздушной машины может составлять около $ 1 млн. По мнению собеседника агентства, такое положение вещей является достаточно выгодной соседней стране, которая пытается существенно усилить свои возможности защиты воздушного пространства.

Не было уточнено, о какой модернизации идет речь - МиГ-29 МУ2, разработки "Львовского государственного авиационно-ремонтного завода" или анонсированную министром обороны Украины Степаном Полтораком модернизацию самолетов марки МиГ с участием иностранных партнеров.

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За последние 3 года в авариях польские военно-воздушные силы потеряли 3 истребителя МиГ-29. Последний раз - в мае 2019-го.

Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В получила авиация Военно-морских сил ВС Украины. Вертолет был модернизирован на предприятии "Мотор-Сич".