Россия пытается сорвать военные учения Sea Breeze

 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 387
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 513
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 198
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 837
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3330
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 702
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1935
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 144
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
14
5
7
3
8
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
Артиллеристы тренировались отбивать вражеские нападения
Артиллеристы тренировались отбивать вражеские нападения
Вертолеты и самолет искали подводную лодку противника: военные показали фото
Вертолеты и самолет искали подводную лодку противника: военные показали фото
В Крыму оккупанты застроят коттеджами заповедную Долину привидений
В Крыму оккупанты застроят коттеджами заповедную Долину привидений
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
Видео
Все видео
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Ялту затопило, есть пострадавшие
Ялту затопило, есть пострадавшие
Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 918
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2313
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 801
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 441
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 15:26

Россия пытается сорвать военные учения Sea Breeze

1 Комментировать
Россия пытается сорвать военные учения Sea Breeze
В Минобороны утверждают, что Кремлю не удастся сорвать учения. В них задействованы страны НАТО. Фото: "Фокус"

Россия пытается противодействовать военным учениям Sea Breeze - 2021.

В Москве боятся потерять свою доминирующим роль на севере Черного моря, сказал в эфире телеканала "Дом" представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать НАТО. Ранее их сил там не было.

"Военная разведка Украины отмечает, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму военную составляющую. И когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - отметил Скибицкий.

Попытки России продемонстрировать готовность применить силу не соизмеримы с потенциалом стран, которые принимают участие в международных учениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинские спецназовцы прошли экзамен НАТО: показали фото

"Военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений Sea Breeze - 2021. Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", - отметил он.

В Украине продолжаются украинского-американские военные учения Sea Breeze - 2021. На полигоне "Олешковские пески" состоялись тренировки по тактической подготовке, сообщило Министерство обороны. Военные отдельного батальона морской пехоты командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Молдовы действовали в составе единого многонационального подразделения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия пытается сорвать военные учения Sea Breeze». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 8127
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6012
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 5904
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4446
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 4410
Крым
Украинцы будут проблемы из-за торговли с оккупированным Крымом
Украинцы будут проблемы из-за торговли с оккупированным Крымом
У Путина много власти и воспаленный мозг. Это опасно - бывший представитель НАТО
У Путина много власти и воспаленный мозг. Это опасно - бывший представитель НАТО Просмотров: 90
Украина - Англия: британское посольство сделало дружественное заявление
Украина - Англия: британское посольство сделало дружественное заявление Просмотров: 486
Черное море для России не важное. Путин лжет - капитан ВМС США
Черное море для России не важное. Путин лжет - капитан ВМС США Просмотров: 684
Куда украинцы собираются махнуть в отпуска - опрос
Куда украинцы собираются махнуть в отпуска - опрос Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
6
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
1
Соратников Медведчука будут судить за госизмену
Голосов: 9104
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть