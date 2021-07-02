Россия пытается сорвать военные учения Sea Breeze

В Минобороны утверждают, что Кремлю не удастся сорвать учения. В них задействованы страны НАТО. Фото: "Фокус"

Россия пытается противодействовать военным учениям Sea Breeze - 2021.

В Москве боятся потерять свою доминирующим роль на севере Черного моря, сказал в эфире телеканала "Дом" представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать НАТО. Ранее их сил там не было.

"Военная разведка Украины отмечает, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму военную составляющую. И когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - отметил Скибицкий.

Попытки России продемонстрировать готовность применить силу не соизмеримы с потенциалом стран, которые принимают участие в международных учениях.

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"Военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений Sea Breeze - 2021. Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", - отметил он.

В Украине продолжаются украинского-американские военные учения Sea Breeze - 2021. На полигоне "Олешковские пески" состоялись тренировки по тактической подготовке, сообщило Министерство обороны. Военные отдельного батальона морской пехоты командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Молдовы действовали в составе единого многонационального подразделения.