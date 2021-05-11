Россия провоцирует все государства Черного моря - Бабин

Чтобы обезопасить себя от российской агрессии должны вступать в НАТО. Фото: Госпогранслужба Украины

Россия прибегает к провокациям, поскольку не несет ответственности за это.

Украина должна вступить в Североатлантический альянс, чтобы российская наглость прекратилась, говорит Gazeta.ua юрист, бывший представитель президента Украины в Крыму 40-летний Борис Бабин

Закрыть для россиян проход через Босфор способна только Турция, если РФ нападет и на нее.

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"Даже если это и произойдет, то мало что изменит. Россия перебрасывает свои суда внутренними водами. Все, что мы можем сделать — построить свой флот, который будет сильнее российский", — говорит эксперт.

Украинские морские пограничники проводят совместные учения в Черном море с кораблем береговой охраны США USCGC Hamilton. Отрабатывают согласованность действий в международной тактической группе. Флагман украинской Морской охраны "Григорий Куропятников" встретил американский фрегат в 100 морских милях от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, сообщает Госпогранслужба. Элементы маневрирования отрабатываются с наращиванием сложности в условиях четырехбалльного волнения. Участники маневров также отбили условное воздушное нападение. За действиями партнеров следят россияне — два сторожевых корабля береговой охраны пограничной службы ФСБ проекта "Охотник".