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воскресенье, 09 мая 2021 11:29

Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса
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Фото: Госпогранслужба Украины
Патрульный катер береговой охраны США Hamilton зашел в Черное море 27 апреля
Американский катер береговой охраны посещает Черное море впервые за последние 13 лет

Украинские морские пограничники проводят совместные учения в Черном море с кораблем береговой охраны США USCGC Hamilton. Отрабатывают согласованность действий в международной тактической группе.

Флагман украинской Морской охраны "Григорий Куропятников" встретил американский фрегат в 100 морских милях от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, сообщает Госпогранслужба.

Элементы маневрирования отрабатываются с наращиванием сложности в условиях четырехбалльного волнения.

Участники маневров также отбили условное воздушное нападение.

За действиями партнеров следят россияне — два сторожевых корабля береговой охраны пограничной службы ФСБ проекта "Охотник".

"Немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ", - говорят в пресс-службе.

Корабли агрессора объявляют выдуманные координаты закрытых районов, требуя покинуть их, и опасно маневрируют, пытаясь искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. На вызовы по каналам международной морской безопасности они не отвечают.

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Украинские пограничники задокументировали нарушение норм международного морского права.

USCGC Hamilton зайдет в Одессу 10 мая.

Патрульный катер береговой охраны США Hamilton зашел в Черное море 27 апреля. Так американцы показали поддержку Украине в случае открытой и еще большей агрессии России.

Американский катер береговой охраны посещает Черное море впервые за последние 13 лет. Последний раз был катер "Даллас" - входил в акваторию 2008-го и 1995-го.

"Соединенные Штаты продолжат внимательно наблюдать за отводом военных сил Российской Федерации от границ Украины, - говорит пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. - Еще рано утверждать, что российские войска отведены".

В Черном море остаются два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога". В Москве уверяют, что зашли туда ради учений.

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