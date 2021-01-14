Россия потеряла все возможности легитимизировать захват Крыма

Сегодня Европейский суд признал приемлемыми требования межгосударственной жалобы по делу Украины против России в абсолютном большинстве требований этого заявления.

Эти требования признаны приемлемыми начиная относительно событий 27 февраля 2014-го и по состоянию на день подачи этого заявления в августе 2015 года.

Эти дела просто объединили из двух заявлений, подаваемых в 2014-м и 2015-м. Приняли большинство требований, кроме одной - организацию расстрелов.

"Я не удивлен. Организацию расстрелов было почти невозможно доказать. Это не значит, что этого не было, просто трудно было собрать доказательства. Зато мы доказали административную практику РФ о пытках. То есть теперь официально Россия - государство палач", - говорит Gazeta.ua Борис Бабин бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.

Автор: Сергей Старостенко Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым

Господин Борис, что означает это дело для нас?

Мы сегодня доказали, на уровне государственной политики России в отношении Крыма пытки являются нормой. ЕСПЧ признал также, что государственной политикой России является нормальным похищение людей, то есть не произвол оккупантов, а их государственная политика. Важность решения в том, что признается незаконной контроль России над Крымом начиная с 27 февраля 2014 года. То есть признали, что все эти так называемые референдумы проходили под российскими штыками. Это официальное решение Страсбурга.

Что это означает для статуса Крыма?

Это полное признание того факта, что так называемый референдум проходил под штыками. Это официально признал Страсбург. Оно навсегда зачеркивает российские мечты о признании Крыма.

Автор: Газета "День" ЕСПЧ Признал, что так называемый референдум проходил под принуждением

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Что это означает для истцов ЕСПЧ? И сколько там заявлений?

Крымских - до тысячи. ЕСПЧ определился относительно видения крымского вопроса. Теперь иски людей начнут рассматривать по существу. Это было приторможено до сегодняшнего дня. Если не дай бог, нам отказали, то это поставило вопрос на эти заявления. А теперь у заявителей и их адвокатов появился позитив. Это не значит, что все автоматически повиграють заявления, но как минимум их рассмотрят. Теперь суд не начнет рассказывать о российском видения.

Вы написали, что дело могут слить. Это как?

После сегодняшнего дня действительно можно слить какой-то темной соглашением.

Чтобы люди знали о чем следить можете назвать маркеры, которые будут означать слияние дела?

Нету маркеров. Подписывают письмо "Украина отказывается от заявления" и посылают ее в Страсбург. И мы об этом узнаем, когда Страсбург примет решение. Общество должно дать понять власти, что этого не позволят. И тогда наши продажные чиновники будут боятся об этом думать. Если, не дай бог, это произойдет, то останутся индивидуальные дела по существу. РФ не сможет "тихо порешать" с тысячей заявителей. А вот позицию по Крыму Страсбург сформировал.

Автор: Крим.Реалії Россия никогда не сможет легитимизировать оккупацию Крыма

Россию признали государством-палачом. Что это значит?

Это на самом деле то, что не смывается. Лучше быть государством агрессором, чем палачом. Сегодняшнее решение будет толчком для дела в Международном уголовном суде и в международном суде по расовой дискриминации. Сегодня признано дискриминации крымских татар приемлемой для рассмотрения.

Насколько этим решением мы приблизили вопрос возвращения Крыма?

Сегодня мы похоронили всякую возможность России легитимизировать оккупацию Крыма. это главное

Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу. В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-го, а не с момента так называемого референдума, сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.