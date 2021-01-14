ЕСПЧ принял иск против России об оккупации Крыма

Малюська отметил, что решения судов - не политические заявления, а потому будут иметь юридические последствия для страны-агрессора. Фото: Reuters

Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу.

В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-го, а не с момента так называемого "референдума", сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Решение ЕСПЧ - мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне. Крым - это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не "референдума" и "мирного волеизъявления", - написал он.

Украина просит суд признать нарушение Россией статей Европейской конвенции по правам человека: о праве на жизнь, о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, о праве на справедливый суд, праве на уважение частной и семейной жизни, на свободу мысли, совести и религии.

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Малюська отметил, что решения судов - не политические заявления, а потому будут иметь юридические последствия для страны-агрессора.

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Иск Украина подала 13 марта 2014 года. Киев просит суд рассмотреть многочисленные примеры нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Украина опирается на то, что как минимум с 27 февраля 2014 года РФ контролирует оккупированную территорию Автономной Республики Крым, а следовательно она и отвечает за соблюдение прав человека на полуострове.