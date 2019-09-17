Россия портит отношения между Украиной и Чехией

Группа пророссийских провокаторов из Чехии нарушила санкционный режим. Фото: Крим.Реалии

Посольство Украины в Чехии призвал руководство страны осудить посещение оккупированного русскими Крыма в нарушение санкционного режима.

О том, что группа граждан Чехии посещала аннексированый полуостров, украинское посольство узнало благодаря российским пропагандистам, пишет пресс-центр посольства.

"Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство относительно посещения оккупированной территории Автономной Республики Крым. Хотели бы в связи с этим им лишь напомнить, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Вместе с тем стало известно, что среди участников поездки были лица из числа руководства так называемого "Всемирного Совета подкарпатских русинов", с которыми недавно встретился президент Чешской Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальный экс-регионал засветился в Крыму с русскими актерами

"Особое беспокойство вызывают сообщения о том, что участники группы якобы обсудили с представителями российской оккупационной власти вопрос о" налаживание поездок туристических групп "из Чехии в оккупированный Крыма, было бы прямым нарушением режима санкций ЕС. В этой связи призываем компетентные органы Чешской республики проверить эту информацию и, в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация покинула сессионный зал ОБСЕ во время выступления российских пропагандистов. На заседании обсуждались проблемы свободы слова, во время дискуссии россияне назвали аннексированный Крым российским.