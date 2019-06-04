Россия обжаловала аннексию Крыма: не будет платить компенсацию за ущерб

Россия считает, что активы "Укрнафте" не вернут из-за аннексии Крыма. Фото: epravda.com.ua

Россия обжаловала решение международного трибунала.

Россияне не будут возмещать убытки, которые нанесли "Нафтогазу" аннексировав Крым, пишет Громадське.

В Верховный суд Швейцарии Россия подала апелляцию 27 мая.

Суд подтвердил ее получение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может поссориться с ПАСЕ

Россияне заявили, что не будут платить Украине убытки, поскольку в документе не указано, что Крым якобы российская территория.

К тому же россияне обвиняют в незаконном получении инвестиций руководство "Укрнафты" и инвесторов.

Россию обязали выплатить в пользу ПАО "Укрнафта" $44,4 млн за имущество, которое компания потеряла в результате аннексии Автономной Республики Крым. Соответствующее решение принял арбитражный суд 12 апреля 2019-го, сообщила пресс-служба Укрнафты. В апреле 2014-го после аннексии Крыма Россия незаконно захватила административные помещения и 16 автозаправок ПАО "Укрнафта". Последняя не смогла вернуть контроль над объектами.