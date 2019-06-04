Украина может поссориться с ПАСЕ

Изменение правил Ассамблея пересмотрит в конце июня. Фото: Cathérine Monfils / Council of Europe

Украинское представительство может пересмотреть свои отношения с ПАСЕ в случае возврата российской делегации к работе в Ассамблее. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Также чиновник отметил, что возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу подрыва доверия к этой организации.

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"В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать прежде всего права человека и основных положений функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - сказал Боднар.

Он отметил, что украинская делегация голосовала против изменения правил ПАСЕ, регулирующих введение санкций против стран. Однако результат был противоположным.

Накануне регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила введения санкций в отношении делегаций. Это даст возможность вернуться российской делегации. Ассамблея рассмотрит проект резолюции в конце июня.