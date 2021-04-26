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понедельник, 26 апреля 2021 15:46

Россия не вывела из Черного моря два десантных корабля Северного флота

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Россия не вывела из Черного моря два десантных корабля Северного флота
Российский большой десантный корабль "Александр Отраковский" до сих пор остается в Черном море. Фото: ТАСС

Два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" до сих пор остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота в понедельник 26 апреля сообщает "Интерфакс".

"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", - приводит информагентство сообщение российских военных.

Такое заявление было сделано на фоне сообщения Минобороны РФ 23 апреля о том, что более 20 кораблей Черноморского флота РФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма и что большие десантные корабли с морской пехотой вышли в пункты постоянной дислокации.

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Сообщается, что в учениях в Крыму на прошлой неделе экипажи "Александра Отраковского" и "Кондопоги" отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа. В Черное море на маневры пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии.

Всего в учениях российских войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в оккупированном Крыму были задействованы более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 50 военных самолетов, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

22 апреля Россия начала основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на территории оккупированного Крыма в рамках "внезапной проверки боеготовности". В район проведения учений перебросили войска и направили корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии.

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Дата
26
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