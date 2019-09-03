Россия должна почти триллион гривен за аннексию Крыма

После аннексии Крыма в 2014 году РФ фактически присвоила все предприятия на полуострове. Фото: София Староконь

Аннексировав Крым, Россия нанесла Украине ущерб на более чем 1 трлн грн.

Основной причиной является так называемая национализация, сообщают в "Гильдии оценщиков Украины".

После захвате полуострова российские власти присвоила себе более 4 тыс. украинских предприятий.

Иски о компенсации являются предметом постоянных разбирательств в международных судах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не хотят в армию: РФ осудила более 50 крымчан

"Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в ряде уголовных производств по фактам незаконного захвата на временно оккупированной территории полуострова Крым государственного имущества по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны. - Gazeta.ua)", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

Горы мусора, руины и рисунки вандалов. Так выглядят места отдыха в оккупированном Крыму от поселков Прибрежного до Курортного. До аннексии полуострова Россией там были потрясающие виды на море и места для прогулок по набережной, написала блогер Roksolana Today&Крым в Twitter и опубликовала фото.