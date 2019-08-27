Горы мусора и руины: на фото показали, во что оккупанты превратили Крым

Горы мусора, руины и рисунки вандалов. Так выглядят места отдыха в оккупированном Крыму от поселков Прибрежного до Курортного.

До аннексии полуострова Россией там были потрясающие виды на море и места для прогулок по набережной, написала блогер Roksolana Today & Крым в Twitter и опубликовала фото.

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"Прогулка от Прибрежного до Курортного. Есть что посмотреть!", - написала блогер.

Туристов при этом на указанной береговой линии нет вообще. Из людей блогер сумела найти только одного местного рыбака.

Пользователи YouTube снимали пустые пляжи, приморские поселки, цветущие лавандовые поля и потопы.