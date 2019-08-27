Горы мусора и руины: на фото показали, во что оккупанты превратили Крым

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 432
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 11791
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 855
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1737
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2097
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 11655
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1665
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2322
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1926
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2196
Фото
Все фото
9
4
14
20
10
Крым - это Украина, природа подтвердила
Крым - это Украина, природа подтвердила
&quot;И здесь вредят&quot;: в Севастополе обнаружили опасного вредителя из Америки
"И здесь вредят": в Севастополе обнаружили опасного вредителя из Америки
Салфетки на деревьях и торговля под ногами: как выглядит известный символ Крыма
Салфетки на деревьях и торговля под ногами: как выглядит известный символ Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Ленин &quot;в золоте&quot; и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Видео
Все видео
Как Крым Украину поздравляет: подборка фото
Как Крым Украину поздравляет: подборка фото
На этап с вещами: как политзаключенного Балуха вывозили из колонии
На этап с вещами: как политзаключенного Балуха вывозили из колонии
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6012
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2376
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2556
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6957
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 882
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 07:47

Горы мусора и руины: на фото показали, во что оккупанты превратили Крым

  Комментировать

Горы мусора, руины и рисунки вандалов. Так выглядят места отдыха в оккупированном Крыму от поселков Прибрежного до Курортного.

До аннексии полуострова Россией там были потрясающие виды на море и места для прогулок по набережной, написала блогер Roksolana Today & Крым в Twitter и опубликовала фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ничего хорошего, кроме природы": в Крыму поставили на место понаехавших россиян

"Прогулка от Прибрежного до Курортного. Есть что посмотреть!", - написала блогер.

 

Туристов при этом на указанной береговой линии нет вообще. Из людей блогер сумела найти только одного местного рыбака.

Пользователи YouTube снимали пустые пляжи, приморские поселки, цветущие лавандовые поля и потопы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горы мусора и руины: на фото показали, во что оккупанты превратили Крым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 38323
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 15697
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 15246
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 13806
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 13527
Крым
Сообщили, когда состоится следующая встреча в "нормандском формате"
Сообщили, когда состоится следующая встреча в "нормандском формате" Просмотров: 2007
Трамп: Обама мог помешать аннексии Крыма
Трамп: Обама мог помешать аннексии Крыма Просмотров: 1035
В оккупированном Крыму россияне пускали ракеты
В оккупированном Крыму россияне пускали ракеты Просмотров: 369
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев 3 Просмотров: 7947
"В мире считаются с сильными " - Бариев о сохранении независимости Украины
"В мире считаются с сильными " - Бариев о сохранении независимости Украины Просмотров: 621
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 5594
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua