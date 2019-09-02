Не хотят в армию: РФ осудила более 50 крымчан

Крымчан судят за отказ служить в армии РФ. Фото: politpuzzle.ru

Россия привлекла к уголовной ответственности 59 крымчан за отказ служить в российской армии.

"С 1 апреля 2015 до 1 июля 2018-го оккупационная власть привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. На сегодня - 59", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горы мусора и руины: на фото показали, во что оккупанты превратили Крым

Последняя призывная кампания на полуострове прошла весной этого года. Тогда призвали 3,4 тыс. человек. Всего Россия призвала на военную службу более 17 тыс. жителей Крыма.

Пророссийски настроенные жители оккупированного Севастополя охотятся на украинских активистов. На севастопольском форуме создали группу "Палим бандерлогов в нашем городе".