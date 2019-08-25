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Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев

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Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
В оккупированном Крыму продолжаются репрессии. Фото: vesti92.ru

Пророссийски настроенные жители оккупированного Севастополя охотятся на украинских активистов.

Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и представитель группы Владимир Чекрыгин в эфире "Радио Культура".

На севастопольском форуме создали группу "Палим бандерлогов в нашем городе".

"Там откровенные призывы к расправе над украинскими активистами, собирается информация - там 150 страниц. Там есть фото украинских активистов, адреса, информация о семье, где они живут, каким путем они ведут своих детей в садик. И предлагается их найти и с ними расправиться", - пояснил он.

Украинскую идентичность стало опасно проявлять в Крыму.

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Использование цветов украинского флага часто преследуется в рамках административных дел. Людей арестовывают по статьям о несанкционированных митингах.

"Или может быть даже уголовное преследование. И здесь есть разные варианты. Иногда, если, например, такие цвета появились на сооружениях или каких стенах, то тогда могут использовать статью уголовную "вандализм". А это чревато даже лишением свободы. В целом таких людей, если говорить и об административном, и об уголовном, десятки - начиная с 2014-го года. И это только те люди, о которых мы знаем и которых смогли найти. Сколько их на самом деле - я боюсь, мы даже не знаем всей цифры" , - уточнила правозащитница.

Крымчане празднуют День государственного флага Украины. В ночь на 23 августа неизвестные покрасили в желто-голубые цвета стелу, что ведет к гостинице "Ялта Интурист".

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Дата
25
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