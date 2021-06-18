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пятница, 18 июня 2021 13:57

Российский "землянин" три года не увидит Украины - решение Минкульта

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Российский &quot;землянин&quot; три года не увидит Украины - решение Минкульта
Российский певец поддерживает российскую агрессию. Фото: Росзми

65-летнему Сергею Скачкову, фронтмену российской группы "Земляне", запретили въезд в Украину.

Исполнителя признали лицом, представляющим угрозу национальной безопасности нашего государства, сообщают в Министерстве культуры Украины.

"Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его личностью Скачкова Сергея Ростиславовича", - говорится в документе.

Сергей Скачков - сторонник политики российского президента Владимира Путина и его вторжения на территорию Украины. Выступает на ежегодном байк-шоу клуба "Ночные волки"в оккупированном Крыму.

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Таким образом перечень российских артистов и политиков, которым запрещен въезд на территорию нашего государства, расширился до 200 человек.

3 мая гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, сидел в ресторане в центре Киева. Российский артист планирует два концерта в Киеве - 25 и 26 июня.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
18
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