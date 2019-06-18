Российские истребители перехватили бомбардировщики США

Российские истребители перехватили американские бомбардировщики над Черным и Балтийским морями.

Американские самолеты осуществляли трансатлантический перелет с воздушной базы в Северной Дакоте в Европу, сообщает The Aviationist.

В Европу вылетели 3 бомбардировщика 60-0009/"HODOR 51", 61-0038/"HODOR52", 61-0005/"HODOR53".

Они пересекали Атлантический океан двумя рейсами: HODOR 51-52 долетели до Великобритании, а HODOR 53 прилетел через полчаса.

Автор: The Aviationist Российские истребители перехватили 3 американских бомбардировщика, которые осуществляли полет над Европой

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Впоследствии один бомбардировщик полетел в Румынию через Черное море, а 2 других - через Балтийское море.

Над Калининградской областью HODOR 53 перехватили истребители Су-27 ВВС России.

Самолеты, которые пролетали над Черным морем, тоже перехватили российские истребители.

Беспилотник США провел разведку линии разграничения на Донбассе и Черноморском побережье. Аппарат вылетел с итальянской авиабазы ​​"Сигонелла".