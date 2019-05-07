Беспилотник США провел разведку на Донбассе и возле Крыма

Беспилотник США провел разведку оккупированных территорий Украины. Фото: Geek News

Беспилотник США провел разведку линии разграничения на Донбассе и Черноморского побережья.

Аппарат вылетел с итальянской авиабазы ​​Сигонелла. Об этом сообщат мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Как отмечается, беспилотник RQ-4 Global Hawk начал мониторинг в районе Донбасса в 13:00. После 15:00 он перешел к полету вдоль Черноморского побережья.

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Беспилотник выполнял разведку на высоте 15 км и со скоростью примерно 600 км/ч.

Более 30 истребителей МиГ-29 для Воздушных Сил ВС Украины возобновили с 2014 года. Их модернизировали на львовском авиаремонтном заводе.