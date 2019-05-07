Беспилотник США провел разведку на Донбассе и возле Крыма

Беспилотник США провел разведку линии разграничения на Донбассе и Черноморского побережья.
Аппарат вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Об этом сообщат мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Как отмечается, беспилотник RQ-4 Global Hawk начал мониторинг в районе Донбасса в 13:00. После 15:00 он перешел к полету вдоль Черноморского побережья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волонтер показал последствия мощного удара по боевикам
Беспилотник выполнял разведку на высоте 15 км и со скоростью примерно 600 км/ч.
13:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 7 травня 2019 р.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат #Northrop #Grumman RQ-4B-40 #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, выполняет мониторинг линии разграничения на Донбассе.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/HbpUSZdv3l
Более 30 истребителей МиГ-29 для Воздушных Сил ВС Украины возобновили с 2014 года. Их модернизировали на львовском авиаремонтном заводе.
Комментарии