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Рада Евросоюза сделала заявление по Крыму

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Рада Евросоюза сделала заявление по Крыму
В ЕС подчеркнули растущее стратегическое значение Черноморского региона Фото: rferl.org

На заседании Совета Европейского Союза в Люксембурге заявили, что против признания аннексии Крыма Россией.

"Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе", - заявили в Совете ЕС.

Министры иностранных дел выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Черном море.

В то же время в ЕС подчеркнули растущее стратегическое значение региона.

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Перед вьездом на материковую Украину жителей аннексированного Крыма будут просить указать цель поездки. Это будет происходить на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с полуостровом.

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи

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