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воскресенье, 16 июня 2019 11:06

Крымчан будут спрашивать про цель поездки на материковую Украину

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Крымчан будут спрашивать про цель поездки на материковую Украину
Крымчан будут просить анонимно заполнить анкеты на админгранице. Фото: УНИАН

Перед вьездом на материковую Украину жителей аннексированного Крыма будут просить указать цель поездки. Это будет происходить на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с полуостровом.

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, пишет Крим.Реалии.

По его словам, мониторинг будет проводиться в форме анонимного анкетирования "в ближайшее время".

"Это позволит более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и сталкиваются жители оккупированного Крыма и определить тенденции", - пояснил он.

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Куркчи добавил, что по данным предварительного мониторинга, основная часть жителей полуострова "обращается по решению проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг".

"Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админкордон, чтобы поехать дальше - на отдых или по другим делам", - рассказал он.

С начала курортного сезона количество украинцев, которые пересекают границу с оккупированным Крымом, не выросла. Об этом говорит спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщают Крым. Реалии.

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Дата
16
июня

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