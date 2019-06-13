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четверг, 13 июня 2019 14:43

Рассказали о ситуации на админгранице с оккупированным Крымом

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Рассказали о ситуации на админгранице с оккупированным Крымом
Украинцы все меньше хотят посещать оккупированный Крым. Фото: zib.com.ua

С начала курортного сезона количество украинцев, которые пересекают границу с оккупированным Крымом не выросла.

"Ситуация с отдыхом во многом преувеличена российскими СМИ", - говорит спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщают Крым.Реалии.

Резкого скачка желающих поехать в Крым нет.

"Если говорить языком цифр, за май 2019 админграницу с Крымом пересекли около 197 тыс. человек, а за май прошлого года их было около 190 тыс. То есть увеличение несущественное, и говорить о каком-то резком росте числа тех, кто едет, например, отдыхать, было бы неуместно", -говорит Слободян.

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По его словам украинские пограничники не спрашивают цель поездки в Крым, поскольку это является ограничением прав и свобод.

Несовершеннолетним крымчанам изменили условия пересечения КПВВ.

Дети до 16 лет смогут не ждать получения украинского паспорта месяц на территории материковой Украины, сообщил начальник управления по вопросам АР Крым и города Севастополя Министерства временно оккупированных территорий Сергей Мокренюк.

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