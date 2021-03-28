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воскресенье, 28 марта 2021 12:56

РФ провела военные учения в оккупированном Крыму

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РФ провела военные учения в оккупированном Крыму
Россия провела в оккупированном Крыму очередные военные учения. Фото: Reuters

Экипажи катеров Черноморского флота России провели военные учения в акватории Черного моря у берегов оккупированного Крыма.

В ходе обучения они выполнили стрельбы по макетам плавающих мин и провели практическое гранатометание. Об этом сообщает Крим.Реалии.

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"Экипажи патрульных катеров типа" Раптор "отработали действия по перехвату и задержанию, а также по преследованию и впечатлению малых целей", - говорится в сообщении.

На временно оккупированной территории Севастополя российские военные провели специальные учения под названием "Заступ корабля на боевое дежурство". Также состоялась проверка организации приготовления кораблей в заступа в боевое дежурство и ведения боя против средств воздушного нападения противника.

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Дата
28
марта

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