Решение ЕСПЧ уничтожило российскую дипломатию

Лищина считает, что решение ускорило возвращение Крыма. Фото: Совет адвокатов Киевской области

Россия не сможет повлиять на решение Европейского суда по правам человека.

"Решение принимала Большая палата ЕСПЧ, рассмотрев материалы обеих сторон. То есть не политический орган типа ООН или ОБСЕ, а выше". - говорит Иван Лещина заместитель Министра юстиции - Уполномоченного по делам ЕСПЧ.

ЕСПЧ признал, что 27 февраля 2014 РФ установила над полуостровом эффективный военный контроль.

Это решение было одной из главных задач, когда все началось. Россия пытается продвигать миф о присоединении и вся их деятельность строится на так называемом референдуме. Но решение ЕСПЧ означает, что военный эффективный контроль, то есть оккупация состоялась на месяц раньше этого референдума. Это установили НЕ ООН, или ОБСЕ, а установленная судебной инстанцией - большой палатой ЕСПЧ. То есть возможности просмотра нету. Таким образом вся российская политическая позиция теряет всякий смысл ", - говорит он.

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Решение ЕСПЧ разблокирует рассмотрение индивидуальных исков.

"Мне кажется, что это решение для этого и принято, чтобы разблокировать индивидуальные дела. Оно разблокирует рассмотрение дел относительно нарушения прав человека со стороны РФ в этот период. Таким образом, за этот промежуток времени все не могли их рассмотреть, потому что не было оснований считать , что РФ ответственное. Теперь она есть и все сдвинется с места ", - добавляет он.

Лещина считает, что решение ЕСПЧ приблизило деоккупации Крыму.

Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу. В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-го, а не с момента так называемого референдума, сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.