Ректор Сумского вуза отправил студентов на практику в оккупированный Крым

В Сумах ректор вуза отправил студентов в аннексирован Крым для прохождения практики. Фото: Тouroko

Ректор Сумского педуниверситета им. А.С. Макаренка Юрий Лянной отправил студентов проходить практику по горному туризму в аннексированный Крым.

Свои действия ректор объяснил тем, что в Сумской области нет маршрута достаточной сложности, передает UA: Сумы.

"Согласно учебной программы по специальности "Туризм", у них есть дисциплина "Повышение профессионального мастерства", согласно этой программы студенты должны пройти 6 категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, нуждающихся в горной подготовке", - рассказал Лянной.

Утвержденный руководством университета план имеет следующий маршрут: из города Судак - до перевала Ангар. Продолжительность - с 27 апреля по 7 мая.

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Причем, ректор вуза утверждает, что перед принятием решения о практике, согласовал этот вопрос с СБУ. Однако, в видомтсва слова Лянного опровергают.

"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - рассказали в службе.

Выпускников школ и колледжей с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте от 16 до 18 лет приглашают на обучение в Украинскую академию лидерства. Десятимесячная программа академии предлагает изучать более 30 дисциплин.