Оккупанты отбирают землю у жителей Крыма - строят дорогу / фото: Крым Реалии

Оккупанты изымут 27 земельных участков и дом, чтобы построить автодорогу "Таврида".

Среди списка участков являются земли предприятий "Золотая балка" и "Мобильные газотурбинные электрические станции", сообщили на сайте так называемой администрации Севастополя.

Владельцам, чью землю отберут, обещают компенсировать убытки.

Так называемый директор департамента по имущественным и земельным отношениям правительства города Рустем Зайнуллин сказал, что после этого будет проведена рыночная оценка земельных участков для определения объема компенсации владельцам земли и недвижимости.

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В январе этого года сообщалось, что в Севастополе для строительства восьми участка трассы "Таврида" изымут 15 земельных участков.

Один из самых дорогих проектов Кремля в оккупированном Крыму - трасса "Таврида", стоимостью почти 166 млрд руб. (83 млрд грн). Трассу строят приближенные к президенту РФ Владимиру Путину брать Роттенберг.