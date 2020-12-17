Путин сказал откуда будут качать воду в Крым

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что воды в оккупированном Крыму будто достаточно.
Об этом он заявил на своей пресс конференции, пишет РБК-Украина.
"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Сегодня эти работы ведутся широко, одним из направлений было опреснения. Думаю, это будет точечно ... для широкого применения это неэффективно", - отметил Путин.
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Добавил, что воду искать в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря. По его мнению пресной воды ВФП землей может быть достаточно.
Генеральная ассамблея ООН на заседании поддержала проект усиленной резолюции Украины о проблеме милитаризации Крыма Россией.
Главная цель резолюции - обеспечить вывод российских военных из аннексированного Крыма, заявили в постоянном представительстве Украины в ООН.
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