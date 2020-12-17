Путин сказал откуда будут качать воду в Крым

Путин заявляет, что воды в оккупированном Крыму достаточно. Фото: Главком

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что воды в оккупированном Крыму будто достаточно.

Об этом он заявил на своей пресс конференции, пишет РБК-Украина.

"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Сегодня эти работы ведутся широко, одним из направлений было опреснения. Думаю, это будет точечно ... для широкого применения это неэффективно", - отметил Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как крымчане путешествуют за границу в период карантина

Добавил, что воду искать в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря. По его мнению пресной воды ВФП землей может быть достаточно.

Генеральная ассамблея ООН на заседании поддержала проект усиленной резолюции Украины о проблеме милитаризации Крыма Россией. Главная цель резолюции - обеспечить вывод российских военных из аннексированного Крыма, заявили в постоянном представительстве Украины в ООН.