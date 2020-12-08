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вторник, 08 декабря 2020 00:28

В ООН поддержали демилитаризацию Крыма

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В ООН поддержали демилитаризацию Крыма
Генассамблея ООН поддержала демилитаризацию Крыма. Фото: mind

Генеральная ассамблея ООН на заседании поддержала проект усиленной резолюции Украины о проблеме милитаризации Крыма Россией.

Главная цель резолюции - обеспечить вывод российских военных из аннексированного Крыма, заявили в постоянном представительстве Украины в ООН.

Результаты голосования: против украинской резолюции проголосовали 17 стран, в том числе Россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве. "За" принятие документа высказались 63 страны, еще 62 - воздержались.

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Ранее в ООН заявили, что в 2021 году человечество может ожидать катастрофа - пандемия, голод, вооруженные конфликты, экономический спад.

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