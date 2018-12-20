Путин сделал громкое заявление о передвижении украинских судов по Керченскому проливу

Во время своей пресс-конференции Владимир Путин заявил о передвижении украинских военных кораблей в Керченском проливе.
По его мнению, Украина должна заключить договор с пограничниками РФ, передают Крим.Реалии.
"Что касается украинских военных судов – нужно быть в контакте с пограничниками нашими, и в условиях военного положения с трудом представляю, как военные суда будут шастать туда-сюда", - заявил российский президент.
Он добавил, что передвижение торговых судов Россия не ограничивает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безводный Крым на грани катастрофы: оккупанты признали проблему
"Там всегда осуществлялась лоцманская проводка, и строительство моста ничем не мешает. Растет товарооборот, товаропоток в портах Азовского моря", - сказал Путин.
В аннексированном Крыму на трассе Симферополь - Армянск перевернулся военный грузовой автомобиль оккупантов.
Причиной аварии стала ошибка водителя грузовика, который не справился с управлением.
Комментарии1