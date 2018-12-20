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четверг, 20 декабря 2018 16:34

Путин сделал громкое заявление о передвижении украинских судов по Керченскому проливу

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Путин сделал громкое заявление о передвижении украинских судов по Керченскому проливу
Путин заявил, что Украина должна подписать договоренности с российскими пограничниками - фото росзмі

Во время своей пресс-конференции Владимир Путин заявил о передвижении украинских военных кораблей в Керченском проливе.

По его мнению, Украина должна заключить договор с пограничниками РФ, передают Крим.Реалии.

"Что касается украинских военных судов – нужно быть в контакте с пограничниками нашими, и в условиях военного положения с трудом представляю, как военные суда будут шастать туда-сюда", - заявил российский президент.

Он добавил, что передвижение торговых судов Россия не ограничивает.

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"Там всегда осуществлялась лоцманская проводка, и строительство моста ничем не мешает. Растет товарооборот, товаропоток в портах Азовского моря", - сказал Путин.

В аннексированном Крыму на трассе Симферополь - Армянск перевернулся военный грузовой автомобиль оккупантов.

Причиной аварии стала ошибка водителя грузовика, который не справился с управлением.

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