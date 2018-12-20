Путин прокомментировал милитаризацию оккупированного Крыма

Путин в очередной раз заявил, что полуостров Крым будто бы принадлежит РФ - фото donpress.com

На сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз заявил, что Крым будто бы принадлежит России. И добавил, что в связи с этим военные и военная техника РФ будут там расположены в том количестве, в который желает их расположить Россия.

Свою позицию он обосновал проведением "референдума" 2014-го, во время которого все военные части Украины на полуострове были блокированы армией РФ? передает Depo.ua.

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"С этого момента после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации. На любой части своей территории мы имеем право и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение", - подчеркнул Путин.

Российские консулы отказались забирать тело умершего боевика. Вместо них это сделают "представители" боевиков. Украинская сторона сообщила о смерти боевика консулам РФ, чтобы они связались с семьей умершего, пишет первый вице-спикер Ирина Геращенко.