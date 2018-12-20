"Своих не бросаем" - Россия отказалась даже тело своего "ихтамнета" забрать

Россия отказалась забрать тело своего боевика - фото depo.ua

Российские консулы отказались забирать тело умершего боевика. Вместо них это сделают "представители" боевиков.

Украинская сторона сообщила о смерти боевика консулам РФ, чтобы они связались с семьей умершего, пишет первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

"Россия бросила своих граждан. Уже 9 месяцев они отказываются их забирать. Цинизм, но сегодня в Минске даже тело этого умершего захотели забрать представители ОРДЛО, а не консулы РФ", - пишет она.

Она также отмечает, что умерший в случае несчастного случая российский боевик 9 месяцев просил у Путина обменять его и забрать в РФ.

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"РФ и сегодня отказалась забирать своих граждан. Отказалась и от живых, и от мертвых, и от пропавших без вести," - комментирует Геращенко.

В Дрогобычской исправительной колонии №40 Львовской области умер российский боевик. Инцидент находится на контроле генконсульства России во Львове, пишет координатор правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова.