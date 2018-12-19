Во Львовской колонии умер российский "ихтамнет"

Россияне не спешат забирать даже его тело - фото Ольга Решетилова

В Дрогобычской исправительной колонии №40 Львовской области умер российский боевик.

Инцидент находится на контроле генконсульства России во Львове, пишет координатор правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова в Facebook.

"Он просил Путина об обмене, но так и не дождался его. Россияне не спешат забирать даже его тело", - говорится в сообщении.

Валерий Иванов прибыл из Архангельска в Донбасс в декабре 2014-го воевать за "Новороссию". Числился в составе "казачьих формирований ЛНР". Рассказывал, что был схвачен в разведке, но очевидцы говорят, что российский "ихтамнет" пришел к украинцам самостоятельно в пьяном виде.

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"А тем временем в Украине остается 21 россиянин, которые написали Путину обращение забрать их домой", добавляет Решетилова.

Родители капитана малого артиллерийского катера "Бердянск" военнопленного Романа Мокряка рассказали о сыне. Они, как и семьи других моряков, которых захватили в плен российские военные в Керченском проливе, узнали обо всем из новостей.