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вторник, 18 декабря 2018 18:20

Флот своих не бросает: родители пленного Романа Мокряка рассказали о сыне

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Флот своих не бросает: родители пленного Романа Мокряка рассказали о сыне
Роман Мокряк мечтал стать моряком с детства - фото ТСН

Родители капитана малого артиллерийского катера "Бердянск" военнопленного Романа Мокряка рассказали о сыне.

Они, как и семьи других моряков, которых захватили в плен российские военные в Керченском проливе, узнали обо всем из новостей, рассказали Крим.Реалии.

"Связи с ним не было с 23 ноября. Мы все узнаем из новостей. Что к ним были допущены консулы, что психологическое состояние нормальное,что читают книги, что получили посылки, которые им собирали наши крымскотатарские друзья", - рассказывает мать пленного капитана,- Наталья Мокряк.

"Предупредительный огонь ведут по корме или по носу корабля. По центру ведут огонь на поражение. Считаю, что россияне лохонулись как военные. Напасть на буксир много ума не надо. Это как на трактор наехать БМВ. Молодцы ребята, что не бросили своих, отсюда вывод: флот своих не бросает", - комментирует таран буксира "Яни Капу" отец Романа Николай Мокряк.

Родители рассказывают, что пленный капитан МБАК "Бердянск" много читал и мечтал быть моряком.

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Сейчас они находятся под незаконным арестом в Москве. Российский суд приговорил их к 6 годам лишения свободы. Роман Мокряк, как и другие пленные моряки, заявили российскому следствию, что признают себя военнопленными и отказались свидетельствовать о себе. Также заявил, что его экипаж не может быть привлечен к ответственности, поскольку выполнял его приказы.

34 адвоката будут защищать их в российском суде.

"Мы понимаем, что Путин взял их в плен не для того, чтобы сразу отпустить. Для нас было необходимо обеспечить для них профессиональную защиту. Была собрана команда адвокатов для их защиты. Было крайне важно, чтобы к этой команде не попали различные ФСБшники. Сейчас проводится работа по подписанию соглашений между консульскими службами и адвокатами. Адвокаты работают на благотворительных началах, в январе будет подписан договор", - сказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова во время конференции в здании Укринформ.

В разговоре с театральными деятелями президент России Владимир Путин впервые с 2014-го назвал так называемое присоединение Крымского полуострова в РФ аннексией.

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