Поющие патриоты Кремля отказались прибыть на открытие Керченского моста

"Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет", - сказал Кобзон

Российский певец и депутат Иосиф Кобзон отказался ехать на открытие Керченского моста в оккупированный Крым. Его позицию поддержали Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

Свое решение звезды советской эстрады объяснили неудобством маршрута, который им выбрали организаторы концерта в Крыму, пишет "Главком".

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"Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет", - сказал Кобзон.

Ранее на сайте Кобзона в разделе "Расписание" значилось, что 15 мая артист примет участие в открытии моста.

В Черное море упал российский самолет Ту-154. Летел из Москвы на сирийскую базу "Хмеймим". Принадлежал министерству обороны. На борту были 92 человек: 8 членов экипажа, 64 участника хора Александрова, 9 журналистов каналов "НТВ", "Звезда" и "Первый", волонтер Елизавета Глинка и несколько чиновников. Имели поздравить российских военных с праздниками