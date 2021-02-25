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четверг, 25 февраля 2021 15:26

После деоккупации Крыма преступники побегут в Европейский суд - эксперт объяснил угрозы из-за отсутствия закона о коллаборации

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После деоккупации Крыма преступники побегут в Европейский суд - эксперт объяснил угрозы из-за отсутствия закона о коллаборации
Закон полегшитьвстановлення государственной власти после деоккупации Крыма и Донбасса. Фото: Униан

Законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность должен регулировать ограничения граждан, сотрудничавших с оккупантами.

"Мы до сих пор рассматриваем преступления, совершающееся в оккупированном Крыму, как свержение конституционного строя, а проблемы Донбасса - как противодействие террористической деятельности", - говорит Gazeta.ua бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин.

С 2014 года в Украине не прописана ответственность за нарушение международных норм. Такие преступления рассматриваются как нарушение норм и обычаев ведения войны.

Кроме этого после деоккупации в регионах останутся чиновники и судьи, сотрудничавшие с оккупантами. Украинские власти должны прописать закон об ограничении в правах избирать и быть избранными, занимать публичные должности.

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"Мы не регламентировали имущественный режим для объектов, которые образуются, изменяются и похищаются на оккупированных территориях. Часто такие действия имеют признаки сотрудничества с оккупационными властями, то есть после освобождения Крыма от российских захватчиков все эти "господа" пойдут в ЕСПЧ отстаивать свои права на собственность, потому что в нашем законодательстве это не запрещено", - говорит эксперт.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Инициаторами документа являются депутаты от "Слуги народа".

На сайте парламента пока что не появился текст законопроекта. О нем рассказала в Facebok заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук.

Автор: София Староконь
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