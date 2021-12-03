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пятница, 03 декабря 2021 05:23

Польша потребует от России выполнения Минских соглашений

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Польша потребует от России выполнения Минских соглашений
Польша будет председательствовать в ОБСЕ. Фото: Укринформ

Во время председательства Польши в ОБСЕ в следующем году Варшава будет сосредоточивать внимание на ситуации, сложившейся на востоке Украины.

"Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает TVP.INFO.

Благодаря собственным инициативам, а также активности спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Польша намерена "настаивать на реализации Минских договоренностей сторонами конфликта, начиная от ключевых положений - прекращения боевых действий".

Пшидач признал, что Польша не будет делать "революционные" изменения в действующих форматах переговоров, а будет пытаться их поддерживать. У Варшавы нет иллюзий: на просторах ОБСЕ базовые принципы этой организации грубо нарушаются, свидетельством чего является аннексия Крыма и оккупация части территории Грузии.

Польша намерена действовать методом малых шагов, чтобы улучшать положение населения и ослаблять напряженность в кризисных регионах.

Пшидач также проинформировал, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау перед началом Польского председательства в ОБСЕ совершит ряд визитов в ключевые страны Восточной Европы.

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Годовое председательство в ОБСЕ перейдет к Польше 1 января 2022 года.

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