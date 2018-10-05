Политзаключенного Чирния перевели в другую колонию

Алексея Чирния перевели в другую колонию / фото Радио Свобода

Украинского политзаключенного Алексея Черния перевели в исправительную колонию №15 Батайска, что в Ростовской области России.

Черния почти на год отправляли в другую колонию строгого режима №9 города Шахты Ростовской области, пишут Крим.Реалии.

"Перевод в эту колонию было связан с тем, что крымчанину ужесточили условия содержания: с общего режима на тюремный, а в ИК-15 Батайск, где он находился ранее, для него не было соответствующих помещений", - говорит адвокат Илья Новиков.

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До этого, по словам защитника, в Батайске Черния по разным поводам отправляли в штрафной изолятор.

"Алексею 2017-го специально выписали 4 подряд нарушения, чтобы перевести его в колонию более строгого режима содержания. Вот сейчас, когда он вернулся в свою бывшую колонию, он пока еще формально чистый, у него нет новых взысканий, но посмотрим, что там будет происходить", - добавляет Новиков.

В ночь с 8 на 9 мая 2014-го в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Черния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко. Черния обвинили в попытке взорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 7 годам заключения в колонии строгого режима.