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среда, 07 июля 2021 13:26

Показали, как зенитные комплексы "Оса" отразили нападение авиации
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В рамках совместных батальонных учений возле оккупированного Крыма ЗРК "Оса-АКМ" отразили нападение авиации условного противника на колонну военной техники.

Колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" совершила марш для смены огневых позиций, сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. В ходе выдвижения ее атаковала авиация условного противника.

Фото: zsu.gov.ua

"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенных к боевым, поставленных радиоэлектронных помех, провели разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты противника ракетами", - сказал он.

Личный состав также отработал ряд вводных по разведке, обнаружению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей.

"Подразделение "Смерч" отработало учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул Наєв.

В ходе комплексной тренировки отрабатывали также маскировку позиций, организацию систем связи и управления, а также приведение техники в боевое положение.

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В Украине продолжаются украинско-американские военные учения Sea Breeze. Они являются самыми масштабными - более 30 государств-участников. Принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Учения проходят в соответствии со стандартами НАТО. Продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, дельте реки Дунай, на Кинбурнской косе, а также на островах Змеиный и Первомайский.

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Дата
07
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