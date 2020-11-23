Петиция за принятие закона "О коллаборационизме" набрала необходимые голоса

Коллаборационисты - пророссийские жители Донбасса и Крыма, которые сотрудничают с оккупантами. Фото: Крим.Реалии

Петиция на сайте президента Украины "О коллаборационизме" набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Ее автор Станислав Лященко предложил определить и законодательно закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов", пишут Крым.Реалии. "Одновременно с этим законодательно закрепить и определить статус Российской Федерации как государства-оккупанта и агрессора. Запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта", - указывает автор петиции.

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Документ был представлен 7 сентября, теперь на это обращение должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.

На патрулирование в Черном море вышел эсминец США Donald Cook. "USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав 7-й раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - сообщает Шестой флот США, пишет Укринформ.